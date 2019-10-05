انصار الله تحذر من المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك

وفي حوار مع قناة الميادين الاخبارية، قال البخيتي : إن على الامارات مواكبة حركتها العسكرية بمواقفها السياسية بشأن الانسحاب من اليمن؛ مضيفاً أن "قواعد الاشتباك لن تتغير".

كما أوضح البخيتي أن "أنصار الله لن تقبل بأي طرح من قبيل وقف السعودية جزئياً لغاراتها مقابل وقف كامل لاطلاق النار من قبلنا".

واضاف : إن استخدام ميناء المخا عسكرياً هو أمر مخالف للقوانين الدولية؛ مشيراً إلى أن التحركات الاماراتية تؤكد للجميع أن المستهدف هو اليمن بأكمله.

وقال المتحدث باسم انصار الله : ان وصول 100 مدرعة ومدافع لنقلها إلى تعز، هو خطوة إماراتية خاطئة؛ مردفا أن "الإمارات تسعى إلى تثبيت وجودها في تعز وهذا يتعارض مع إعلانها عن الانسحاب من اليمن".

وتابع البخيتي : نحن لا نراهن على صحوة ضمير محمد بن سلمان أو محمد بن زايد بل نراهن على صمودنا؛ لافتا الى أن "كل الخطوات الإماراتية تجري بإشراف أميركي وقواعد الاشتباك لن تتغير".

انتهى ** ح ع