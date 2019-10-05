٠٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83504614
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ايران تصدر سلعا بقيمة 151 مليون دولار الى افغانستان

ايران تصدر سلعا بقيمة 151 مليون دولار الى افغانستان

بيرجند/ 5 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- صدرت الجمهورية الاسلامية الايرانية سلعا بقيمة 151 مليون دولار الى افغانستان خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري عبر المنافذ الحدودية لمحافظة خراسان الجنوبية /شرق/.

وقال رئيس دائرة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة خراسان الجنوبية داود شهركي خلال اجتماع فرق عمل تنمية الصادرات في المحافظة بحضور السفير الايراني لدى كابول، إن حصة المحافظة من السلع المصدرة الى افغانستان تبلغ قيمتها 49 مليون دولار.

واضاف: إن محافظة خراسان الجنوبية تشترك بحدود مع افغانستان يبلغ طولها 331 كيلومترا حيث تصدر المحافظة 90 بالمئة من سلعها الى هذا البلد.

وقال: إن 12 وحدة انتاجية كبرى و 16 وحدة متوسطة و 513 وحدة صناعية صغيرة تنشط في هذه المحافظة حاليا.

واوضح بان ميزان التبادل التجاري مع افغانستان يميل لصالح ايران حيث بلغت صادرات افغانستان الى ايران 26 مليون دولار فقط خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.

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