ايران تصدر سلعا بقيمة 151 مليون دولار الى افغانستان

وقال رئيس دائرة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة خراسان الجنوبية داود شهركي خلال اجتماع فرق عمل تنمية الصادرات في المحافظة بحضور السفير الايراني لدى كابول، إن حصة المحافظة من السلع المصدرة الى افغانستان تبلغ قيمتها 49 مليون دولار.

واضاف: إن محافظة خراسان الجنوبية تشترك بحدود مع افغانستان يبلغ طولها 331 كيلومترا حيث تصدر المحافظة 90 بالمئة من سلعها الى هذا البلد.

وقال: إن 12 وحدة انتاجية كبرى و 16 وحدة متوسطة و 513 وحدة صناعية صغيرة تنشط في هذه المحافظة حاليا.

واوضح بان ميزان التبادل التجاري مع افغانستان يميل لصالح ايران حيث بلغت صادرات افغانستان الى ايران 26 مليون دولار فقط خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.

انتهى ** 2342