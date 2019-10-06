٠٦‏/١٠‏/٢٠١٩ ٥:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83504659
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هزة ارضية بقوة 3.2 ريختر تضرب شمال شرق ايران

هزة ارضية بقوة 3.2 ريختر تضرب شمال شرق ايران

بجنورد / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر مدينة كرمة بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 9 دقائق و 53 ثانية من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الرابعة و 39 دقيقة و 53 ثانية عصر السبت بتوقيت غرينتش).

ووفقا لتقرير المركز فقد وقعت الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.07 والطول الشرقي 56.02 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير وقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

وتقع مدينة كرمة الى جنوب غرب محافظة خراسان الشمالية بشمال شرق ايران ولها حدود ادارية مع محافظة سمنان وكلستان.

انتهى ** 2342

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