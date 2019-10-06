السفير الايراني في كابول يؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية مع افغانستان

وخلال اجتماع فريق العمل لتنمية الصادرات مجلس تنظيم التبادل الحدودي لمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران) مع افغانستان قال امينيان، ان اجمالي صادرات ايران الى الدول الاوروبية لا تبلغ حتى ثلث صادرات ايران الى افغانستان لذا فانها تحظى بمكانة بالغة الاهمية بالنسبة لايران ويتوجب التخطيط لهذا الامر تماما.

واكد ضرورة ان تحظى العلاقات مع افغانستان باولوية اولى للسياسة الخارجية للبلاد وان تصبح على اسس منتظمة واضاف، ان سياسة حسن الجوار تعني ان نتحرك في العلاقات مع الدول الجارة بحيث لا يمكن المساس بها بسهولة.

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