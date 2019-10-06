وزير الصناعة الايراني: الصناعة والانتاج في البلاد يمضيان في طريق النمو

وخلال اجتماع لمجلس مساعدي وزير الصناعة عقد مساء السبت صرح رحماني، بان صناعة السلع الداخلية واهدافها تحظى بالترحيب والدعم من قبل مختلف شرائح المجتمع وقال، ان الصناعة والانتاج في البلاد يمضيان في طريق النمو وبناء على تقرير للبنك العالمي فان قطاع الانتاج والاقتصاد الايراني سجل نموا في الكثير من المؤشرات.

واشار الى تشكيل الطاولة التخصصية الثانية لتعميق الانتاج الداخلي في صناعة السيارات واضاف، ان قيمة عقود الطاولة الثانية تبلغ 1 تريليون و 231 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) بما يحقق توفيرا يفوق 91 مليون يورو من العملة الصعبة للبلاد.

واوضح بانه ومع تشكيل الطاولة الاولى قبل شهرين لتعميق الانتاج الداخلي في صناعة السيارات والذي جرى بالتزامن مع تنظيم معرض الصناعة الداخلية وازدهار الانتاج، بلغت 12 قطعة مرحلة الانتاج واسع النطاق من ضمنها 3 قطع ساعدت في انهاء انتاج 20 الف سيارة وتسليمها للزبائن.

واكد بان تشكيل هذه الطاولة التخصصية لصناعة السيارات من شانه توفير الكثير من فرص العمل لشباب البلاد مما يعد احدى النتائج البارزة لنهضة الانتاج الداخلي.

انتهى ** 2342