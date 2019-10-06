كمالوندي: خطوات ايران اللاحقة قادمة إن لم تبادر الاطراف الاخرى لتنفيذ التزاماتها

جاء ذلك في صريح ادلى كمالوندي خلال مراسم افتتاح دورة تدريبية للحقوق النووية انطلق السبت في منظمة الطاقة الذرية الايرانية بحضور مسؤولين وخبراء قانونيين، ويستمر 5 ايام في ضوء التنسيق الحاصل مع الاتحاد الاوروبي.

وفي هذه المراسم تحدث ايضا السفير الفنلندي في طهران كيجو نوروانتو ورئيس وفد الاتحاد الاوروبي في المنظمات الدولية ستيفان كليمنت.

وفي كلمته اكد كمالوندي على برنامج التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي والتركيز على الامان النووي والمشاريع ذات الصلة وتنظيم 3 ندوات بمستوى عال بين ايران والاتحاد الاوروبي وقال، رغم جميع المعضلات والمشاكل فان التعاون مستمر بهدف تحسينه وتبادل المعلومات في سياق تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالمرفق الثالث لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

يتبع ** 2342