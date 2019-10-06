تسهيل تقديم خدمات المختبرات الإيرانية إلى الدول المجاورة

و اعتبر "رضا أسدي فرد" ، أن أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع البلدان الأخرى، تطوير خدمات هذه الشبكة، مضيفا: ان أهم برامج الشبكة، امكانية الوصول إلى الخدمات المختبرية وتسهيل تقديمها إلى البلدان المجاورة .

وأضاف أن المختبرات في المدن الحدودية، تقدم الخدمات الآن إلى البلدان المجاورة، ولكن تم وضع خطط لتوفير هذه الخدمات بطريقة أكثر انتظاما، مع الاستفادة من القدرات والامكانيات الحالية لشبكة مختبر التقنيات الاستراتيجية.

وصرح اسدي فر، بإن الاستفادة من قدرات وخدمات مختبرات البلدان الأخرى لتعزيز البحث والأبحاث في البلاد هي المحور الرئيسي للتعاون الدولي لشبكة مختبر التقنيات الاستراتيجية.

وقال مدير شبكة مختبر التقنيات الاستراتيجية التابعة لدائرةالشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية : أن بعض الدول وخاصة الدول المتقدمة والدول الرائدة في الصناعة لديها معدات مخبرية متطورة، ونحن نحاول معالجة نقاط الضعف في هذا المجال، في سياق زيادة مشاركة المختبر والتعاون مع هذه البلدان.

انتهى