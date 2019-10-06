٠٦‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83505028
٠ Persons

سمات

ايران تخسر بصعوبة امام البرازيل في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة

ايران تخسر بصعوبة امام البرازيل في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة

طهران / 6 تشرين الأول/ أكتوبر/ارنا- خسر المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة بصعوبة امام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت صباح اليوم الاحد في اطار بطولة كأس العالم للكرة الطائرة اليابان 2019.

وفازت البرازيل بالاشواط الثاني والثالث والرابع بنتائج 25-21، 27- 25  و 25 - 22 فيما فازت ايران بالشوط الأول من المباراة بنتيجة 27-25.

وكانت ايران قد خسرت امام روسيا ومصر بنتيجة 3-1 وفازت على استراليا وكندا  في مبارياتها الاربعة السابقة.

تعليقك

You are replying to: .
5 + 13 =