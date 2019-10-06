ايران تخسر بصعوبة امام البرازيل في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة

وفازت البرازيل بالاشواط الثاني والثالث والرابع بنتائج 25-21، 27- 25 و 25 - 22 فيما فازت ايران بالشوط الأول من المباراة بنتيجة 27-25.

وكانت ايران قد خسرت امام روسيا ومصر بنتيجة 3-1 وفازت على استراليا وكندا في مبارياتها الاربعة السابقة.