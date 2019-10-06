ایران الثالثة عالمیا في مؤشر العلوم والهندسة

وافاد التقرير الذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنويا لمؤشرات الابداع وخريجي الجامعات فأن ايران ارتقت اربعة مراحل واعلى من دول مثل البرزايل والسعودية وافريقيا الجنوبية وقطر.

وقال ممثل ايران في الموتمر السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) "ذبيح الله خدائيان" : ان ايران ارتقت 59 مركزا في تصنيف الموشرات العالمية للابداع منذ عام 2014 لحد الان؛ حيث تحسنت مكانتها بصورة ملحوظة وفقا للموشرات التي نشرتها هذه المنظمة.

وقال خدائيان في تصريح له، ان الملكية الفكرية تحولت الى عنصر اساسي لتعزيز التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الابداع وتطور التكنولوجيا في ظل منظومة الاقتصاد العالمي المتغيرة؛ مضيفا ان التعاون الدولي متعدد الابعاد في اطار المنظمات الدولية يشكل ضرورة ماسة في عصر ازدادت خلاله المشاكل على الصعيد العالمي اكثر من ذي قبل.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بانشاء نظام قانوني واداري وقضائي على اساس حاجاتها وخططها التنموية لتعزيز الاحترام ودعم حقوق الملكية الفكرية وفقا لالتزاماتها الدولية.

واعتبر تحسّن مكانة ايران وفقا لموشرات منظمة "وبيو" في الابداع بانها دليل قوي على الارادة الجماعية الموجودة لديها من اجل التغلب على القيود غير الانسانية وغيرالقانونية التي فرضت عليها من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير الابداع والاقتصاد المبني على المعرفة.

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