ظريف: الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يوفر لإيران فرصا خاصة

واضاف محمد جواد ظريف، الذي حضر اليوم الأحد الى مجلس الشورى الاسلامي للإجابة على أسئلة ثلاثة نواب، وردا على سؤال للنائب "محمد علي بورمختار" حول الخطوات التي اتخذت للتركيز على الاقتصاد الوطني والتنمية، ان الاقتصاد هو أحد الأولويات العليا لوزارة الخارجية وربما أهم أولويات سياستنا الخارجية.

وتابع : لقد شكلنا معاونية الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، والسبب في أننا أطلقنا عليها اسم الدبلوماسية الاقتصادية، وليس معاونية الشؤون الاقتصادية، لأننا مسؤولون عن توفير التسهيلات الاقتصادية، وليس اخذ زمام المبادرة.

وأشار إلى عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وقال : لقد تم ذلك بمساعدة مجلس الشورى الإسلامي، مما أتاح فرصة خاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإقامة علاقة خاصة مع جيرانها، وهم أهم الشركاء التجاريين، وتأتي هذه الخطوة مع تنفيذ مشترك لاتفاق أوراسيا في منتصف نوفمبر، مؤكدا ان مشاركة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع كان مهما للغاية.

وردا على سؤال ثان حول الخطوات التي اتخذت لتعزيز موقف إيران على الساحة العالمية، قال وزير الخارجية: نحن ملتزمون بدعم الإيرانيين في الخارج وبذل قصارى جهدنا لمنع تضييع حقوقهم ؛ فقد تم إطلاق سراح اثنين من الإيرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني وإعادتهما إلى إيران، أحدهما تم توقيفه بناء على طلب الولايات المتحدة وتم الافراج عنه بكفالة، لكن لا يزال غير مسموح له بالمغادرة ، موضحا باننا لا نعلن عنها في وسائل الاعلام حتى لا تذهب جهودنا سدا .

يتبع..