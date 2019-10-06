الايرانيون يعرفون جيدا ان ترامب لايعول عليه

واضاف جت في حوار خاص مع ارنا : يمكن فهم موقف رئيس جمهورية ايران بعدم اللقاء مع ترامب الا في حال انهاء الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية كليا لانها تعرف جيدا ان ترامب لايعول عليه.

وبين استاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا هناك اشكاليتان اساسيتان في سياسة ترامب الخارجية وهي عدم القدرة على التنبؤ والاضطراب في اتخاذ القرارات السياسية.

واعرب جت عن تصوره ان الرئيس روحاني كان يعتقد ان اللقاء مع ترامب غيرمجدي وهو عديم الفائدة وفي المقابل فأن ترامب يحاول الاستفادة من هذه الفرصة وتحقيق نصر خارجي للاستفادة منه انتخابيا.

واكدا على عدم امكانية التنبؤ بتصرفات ترامب وانه لايمكن الوثوق به.

واردف جت ان ترامب يسعى لتحقيق انتصار دبلوماسي كي يحرف الرأي العام عن قضية استجوابه وعن المشاكل التي يعاني منها في الداخل الامريكي.

وفيما يتعلق بتأثير الاستجواب على السياسة الخارجية الامريكية قال مستشار وزير الخارجية السابق: من الصعوبة التنبؤ بما سيحدث معربا عن مخاوفه ان تؤدي الضغوط الخارجية وللهروب منها ان تسير المنطقة نحو الحرب .

وصرح دنيس جت ان ترامب يتعرض لضغوط كبيرة وهو يستخدم السياسة الخارجية كوسيلة لاعادة انتخابه وهذا بائن من خلال تصرفاته مع اوكرانيا والصين.

واكد ان عدم الاستقرار في مواقف الرئيس ترامب هو السبب في فشل اي تقدم في الدبلوماسية بين طهران وواشنطن والايرانيون يعرفون جيدا ان ترامب لايعول عليه.

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