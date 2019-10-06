شرکة ایرانیة تستخرج مادة الميليتين العلاجية من سم النحل

وقال المدير التنفيذي للشركة "فرهاد مشير غفاري" ان الباحثين والمحققين في الشركة استطاعوا استخلاص بروتين الميليتين من سم النحل وانتاج مادة دوائية منه تساعد على تشافي المرضى المصابين بفقر الدم والامراض الدموية الاخرى.

والمیلیتین وھو البروتین الأساسي لسم النحل ویمثل 50 بالمائة من المحتویات وھو اصغر كثیرا من الانزیمات ویحتوي على 26 حامضا أمینیا فقط، ویتم تخزینه في كیس السم كأشكال رباعیة، وعندما یتم تخفیفها فان الرباعیات تتفكك منتجة أشكالا أحادیة لها أسطح عالیة النشاط، حیث یحدث تحلل للخلایا، ولهذا یؤثر المیلیتین في كرات الدم البیضاء، فتطلق الانزیمات ذات القدرة العالیة على التمزیق، كما یؤثر في خلایا الجلطة الدمویة، فتطلق السیروثونین، وتحلل خلایا ماست سیلز فتطلق الھیستامین كما یؤدي الى اتساع الأوعیة الدمویة.

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