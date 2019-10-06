ظريف: الأوروبيون ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي

وصرح محمد جواد ظريف اليوم الأحد: أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد ، وان الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق.

وأضاف: الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى امريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فان الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا.

وأكد وزير الخارجية أنه في مواجهة هذه الإجراءات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات وفقا للتنبؤات المتخذة في سياق خطة العمل الشاملة، ولكن كما ذكرت، لا يمكن لأوروبا الانسحاب من الاتفاق النووي.

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