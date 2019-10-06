سيدة ايرانية تتقلد ذهبية الدوري العالمي للكارتية -1 في روسيا

وبدأت المرحلة السادسة من الدوري الممتاز للكاراتية – 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في روسيا؛ بمشاركة 642 لاعب كارتية من 85 دولة وتنتهي اليوم بعد تحديد اللاعبين والمنتخبات المتفوقة.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقات تقام في اطار تصنيف الاتحاد العالمي ومن اجل لتاهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

وخلال مرحلة التصفيات النهائية اليوم، فازت اللاععبة الايرانية للوزن دون الـ 50 كغ السيدة سارا بهمنيار من التغلب على منافستها الالمانية "سارا هوبريش" بنتيجة واحد مقابل لاشيء لتتقلد المدالية الذهبية لهذه البطولة.

وسبق للسيدة بهمنيار ان فازت على غريماتها الهنغارية والجزائرية والهونغ كونغية والاسبانية والصينية.

وفي فئة الرجال ايضا، كان اللاعب الايراني "بهمن عسكري" قد حصد برونزية الوزن تحت الـ 75 كغ.

انتهى ** ح ع