السيدة عليبور تضيف ذهبية ثانية الى حصاد المنتخب الايراني من بطولة الكاراتية بروسيا

وبدأت المرحلة السادسة من الدوري الممتاز للكاراتية – 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في روسيا؛ بمشاركة 642 لاعب كارتية من 85 دولة وتنتهي اليوم بعد تحديد اللاعبين والمنتخبات المتفوقة.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقات تقام في اطار تصنيف الاتحاد العالمي ومن اجل لتاهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

ويشارك المنتخب الايراني في فئتي الكاتا والكوميتية للرجال والنساء ضمن هذه المنافسات.

وخلال المرحلة النهائية للوزن دون الـ 61 كغ تمكنت اللاعبة عليبور من هزيمة منافستها الكندية "هانا جوما" بنتيجة 1-0 لتحصد الميدالية الذهبية وتقوّي حضورها في تصنيف التاهل للالعاب الاولمبية 2020.

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