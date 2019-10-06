ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا الجديدة

وكانت هذه الدبلوماسية الرفيعة بوزارة الخارجية ووزارة التجارة الأسترالية، سفيرة لبلادها لدى لبنان بين العامي 2006 و2009 ، ولدى العراق منذ عام 2011 حتى 2015.
وكان قد استقبل ظريف، السفير الأسترالي السابق لدى إيران "ايان ديفيد بيغز" في الـ4 من تموز/يوليو بمناسبة ختام فترة مهامه في طهران.
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طهران/6 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- تسلم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الاحد، نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا الجديدة "لیندال ساکس" .
وكانت هذه الدبلوماسية الرفيعة بوزارة الخارجية ووزارة التجارة الأسترالية، سفيرة لبلادها لدى لبنان بين العامي 2006 و2009 ، ولدى العراق منذ عام 2011 حتى 2015.
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