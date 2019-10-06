طائرة عمانية تهبط اضطراريا في مطار تبريز شمال غربي البلاد

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اوضح اذري ان طائرة بويينغ من طراز "لاينر 789" تعود الى شركة الطيران العمانية، والتي كانت في طريقها من لندن الى مسقط، حطّت اليوم الاحد بصورة عاجلة في مطار تبريز.

وتابع : ان هذه الطائرة كانت تقلّ امراه حبلى بحاجة الى خدمات طبية، وعليه فقد حطت بصورة طارئة عند الساعة الثالثة و55 دقيقة مساء (اليوم) في مطار الشهيد مدني بمدينة تبريز.

واكد هذا المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن، انه تم نقل المريضة الى المستشفى والطائرة تقوم حاليا بتلقي الوقود لتغادر بعد ذلك تبريز متجهة الى مطار مسقط.

انتهى ** ح ع