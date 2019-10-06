العدو فشل في حربه ضد الأمن الغذائي في ايران

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الاحد صرح رفيعي بور، ان العدو يدعي بان الحظر لايشمل الادوية والمواد الغذائية لكن هذه المزاعم تتعارض مع الواقع، لانه حینما لايمكن تحويل العملة فاننا لانستطيع استيراد التطعيمات والادوية اللازمة وبالتالي، فان الامن الغذائي للبلاد يتعرض للخطر؛ مضيفا انه بالرغم من وجود ظروف الحرب الاقتصادية والحظر المفروض على ايران فاننا استطعنا ان نحقق هذا العالم مزيد من النجاحات، مقارنة بالظروف العادية خلال السنوات الماضية؛ حيث قمنا بتصدير نحو ثلاثة ملايين طن من المنتجات الحيوانية مثل العسل ولحم الدجاج والسلع غيرالغذائية الى الخارج.

واضاف، ان حجم المنتجات الحيوانية ومنتجات الدواجن بلغ الى اكثر من 15 طنا خلال هذا العام.

انتهى**2018/أ م د