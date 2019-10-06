ساحة الحرب انتقلت من جغرافية الأرض الى جغرافية الوعي

وفي كلمته اليوم الاحد خلال مراسم اقيمت لتكريم العاملين في "الجهاد الاعلامي للقسم الخارجي في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية في الخط الامامي لمواجهة الحرب الناعمة"، اضاف اللواء سلامي، ان الحقائق مهمة الا ان الاهم من الحقائق هو صورتها في الاذهان، فهندسة العالم الجديد تكون على اساس هندسة الاذهان، فاعداؤنا يسعون هكذا لبلورة عالم المستقبل؛ اذن فان من يتمكن من ادارة الاذهان بصورة افضل يمكنه ان يكون اكثر نجاحا في هذه المواجهة.

واكد اللواء سلامي بان وسائل الاعلام لا يمكنها ان تكون لاابالية تجاه الاحداث؛ مضيفا: "قد تكون هذه المواجهة غير متكافئة ولكنكم منتصرون لانكم تنطقون بالحقيقة، فالشبكة الاعلامية المعادية لها ظاهر معقد لكنها هشة للغاية".

واضاف، "ان اعداءنا يقولون الكذب ويظلمون ولكن من سواكم يوصل صوت اطفال فلسطين واليمن المظلومين من تحت الانقاض الى اسماع العالم؟ ولو لم تكونوا انتم لهيمن الاعداء على العالم اعلاميا".

وقال اللواء سلامي، "انني اقول لكم بان كل قوى العالم الكبرى ستنهار وتندثر لانها باطلة، فهذه هي سنّة التاريخ ، ودورة حياة القوى الباطلة لها نقطة ذروة تصل اليها ومن ثم تبدا بالانهيار تدريجيا".

واعتبر قائد الحرس الثوري غياب الاستراتيجية لقوة ما بانه يشكل البداية لموتها التدريجي وهو ما يحدث الان لاميركا واضاف، ان فلسفتنا هي الدفاع عن المظلومين وتعريض حياتنا للخطر من اجل انقاذ الاخرين وهذه الفلسفة منتصرة حتما.

وتابع، ان العدو هو الان في حال التراجع ومغادرة الساحة فيما تتقدم الثورة الاسلامية الى الامام في مؤشر الى تحقيق الانتصار.

واضاف، اننا لا نشعر بالقلق في ساحة المواجهة ونعمل بكامل السيطرة في كل ساحة.

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