مسؤول يعلن إعادة فتح منفذ خسروي الحدودي للزوار

وأضاف تاتار في تصريح لمراسل إرنا مساء اليوم الأحد، انه سيتدفق الفوج الأول من الزوار الإيرانيين عبر منفذ خسروي الحدودي الى العراق، غدا الإثنين، بعد وقفة استمرت 4 أيام.

وتابع، ان كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية العراقية الأعضاء في لجنة الأربعين يعملون على قدم وساق وهي على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للزوار.

يذكر، انه تم تعليق عملية توافد زوار الأربعين الى العراق عبر منفذ خسروي الحدودي، بسبب الأوضاع الأخيرة في بغداد منذ الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر، بناء على طلب السلطات العراقية، وبعد عودة الهدوء الى العاصمة بغداد مرة أخرى، يتم غدا استئناف توافد الزوار الى العراق عبر هذا المنفذ الحدودي.

وان المنافذ الحدودية الأربعة، خسروي، ومهران، وجذابة، وشلمجة، مفتوحة هذا العام أمام زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

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