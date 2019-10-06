إيران مستعدة للتعاون مع تركيا للارتقاء بالتخطيط في مجال الحج

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مساء اليوم الأحد، ممثل الولي الفقيه في بعثة الحج الإيرانية مع المستشار للشؤون الدينية في سفارة تركيا لدى إيران "مجيد جان".

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والدينية.

وأشار نواب الى اللقاءات والمباحثات التي أجراها خلال موسم الحج الماضي مع رئيس مؤسسة الديانة التركية؛ مؤكدا ان تعزيز التقارب والتنسيق بين إيران وتركيا يسهم في التغلب على مشاكل العالم الإسلامي.

من جانبه، أكد المستشار للشؤون الدينية في سفارة تركيا لدى إيران، حرص كبار المسؤولين في بلاده على تعزيز العلاقات بين أنقرة وطهران؛ مبينا، ان تعزيز العلاقات بين مؤسسة الديانة التركية مع ممثلية الولي الفقيه في بعثة الحج والمنظمات الأخرى المعنية بالشؤون الثقافية والدينية في إيران، تسهم الى حد كبير في توثيق العلاقات بين البلدين في هذه المجالات.

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