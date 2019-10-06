الرئيس روحاني: عدد العاملين في البلاد بلغ نحو 25 مليونا

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء الاحد، اشار الرئيس ورحاني الى احدث احصائية حول وضع العمالة في البلاد وقال: لحسن الحظ ان وضع العمالة قد تحسن مقارنة بموسمي الربيع والصيف من العام الماضي، بحيث بلغ عدد العاملين نحو 25 مليون شخص، ومن جهة اخرى، انخفض عدد العاطلين عن العمل الى اقل من 3 ملايين شخص.

وتطرق الى ان نسبة العمالة في القطاعات الثلاثة؛ الصناعة والزراعة والخدمات قد شهدت نموا، معربا عن شكره وتقديره لجميع الاجهزة والمؤسسات المسؤولة في البلاد على جهودها في خفض البطالة في جميع الفئات العمرية.

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