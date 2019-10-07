ايران تعلن استعدادها للتعاون مع تركيا في شؤون الحج

وخلال لقائه الاحد مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية بطهران مجيد جان، اشار حجة الاسلام نواب، الى لقائه ومحادثاته التي اجراها مع رئيس منظمة الديانة التركية خلال موسم الحج الفائت وقال، نحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للتعاون مع اشقائنا في تركيا لتحسين الشؤون المتعلقة بالحج والامور العبادية لحجاج البلدين.

واعتبر ان جسد العالم الاسلامي اليوم جريح من قبل الاعداء واضاف، ان زيادة اللقاءات وتطوير العلاقات بين الدول والمجتمعات الاسلامية من شانهما منع تغلغل الاعداء وبامكان المسلمين اتخاذ الخطى في مسار الوحدة والتلاحم والصلاح والكمال.

من جانبه اكد مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية بطهران بان كبار مسؤولي بلاده يولون اهمية فائقة للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية وقال، ان علاقات منظمة الديانة التركية مع بعثة قائد الثورة الاسلامية وسائر المنظمات المعنية في المجالات الثقافية والدينية في ايران مؤثرة جدا في تعميق العلاقات بين البلدين في هذه المجالات.

واعتبر مجيد جان تعزيز العلاقات بين ايران وتركيا من شانه ان يكون مؤثرا في حل قضايا وهموم العالم الاسلامي.

وفي الاشارة الى مسيرة الاربعين قال حجة الاسلام نواب، ان حب الامام الحسين (ع) ادى للمزيد من مشاركة محبي اهل البيت (ع) في هذه المراسم عاما بعد عام.

كما قال مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية، ان الامام الحسين (ع) متعلق بالبشرية كلها وانا ايضا سمعت شعار "الحسين يجمعنا" وارغب بزيارة كربلاء.

انتهى ** 2342