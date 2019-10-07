٠٧‏/١٠‏/٢٠١٩ ٤:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83506150
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مسؤول: نحو 200 الف زائر عبروا حدود شلمجة لغاية الان

مسؤول: نحو 200 الف زائر عبروا حدود شلمجة لغاية الان

ابادان / 7 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مساعد محافظ خوزستان وحاكم مدينة خرمشهر كورش مودت بان نحو 200 الف زائر من المشاركين في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) عبروا حدود شلمجة مع العراق من الجانبين منذ بداية شهر صفر لغاية الان.

وقال مودت في تصريح له خلال اجتماع لجنة الاربعين في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) الاحد، ان من بين هؤلاء عبر 143 الفا من معبر شلمجة الى العراق.

واشار الى ان عدد الرعايا الاجانب الذي خرجوا من ايران الى العراق عبر معبر شلمجة بلغ 30 الفا واضاف، ان اكثر من 11 الفا من الرعايا الاجانب دخلوا البلاد من هذا المعبر.

ونوه الى استمرار منع العراق للرعايا الباكستانيين من الدخول اليه وقال، ان قضية دخول الرعايا الباكستانيين الى العراق يجب حلها قنصليا لان توقفهم في الحدود يؤدي الى حدوث مشاكل.

انتهى ** 2342

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