مسؤول: نحو 200 الف زائر عبروا حدود شلمجة لغاية الان

وقال مودت في تصريح له خلال اجتماع لجنة الاربعين في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) الاحد، ان من بين هؤلاء عبر 143 الفا من معبر شلمجة الى العراق.

واشار الى ان عدد الرعايا الاجانب الذي خرجوا من ايران الى العراق عبر معبر شلمجة بلغ 30 الفا واضاف، ان اكثر من 11 الفا من الرعايا الاجانب دخلوا البلاد من هذا المعبر.

ونوه الى استمرار منع العراق للرعايا الباكستانيين من الدخول اليه وقال، ان قضية دخول الرعايا الباكستانيين الى العراق يجب حلها قنصليا لان توقفهم في الحدود يؤدي الى حدوث مشاكل.

انتهى ** 2342