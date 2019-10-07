نائب رئيس وزراء باشقورستان: لا توجد قيود على التجارة بين إيران وروسيا

وقال نازاروف لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن الاتحاد الروسي لديه تعاون تقليدي مع إيران وأن مواقف البلدين متماثلة في كثير من النواحي.

واضاف ، إن توجهات البلدين بشان القضية السورية متقاربة من بعضها البعض، وقد رأينا (بالتعاون مع إيران وروسيا) تحقيق نتائج عظيمة في حل هذه المشكلة.

وتابع : كما إن اجتماع رجال الأعمال في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وفر فرصةا للتعاون المشترك ، وليس هناك أي قيود على الانضمام إليه، وأقترح وضع نظام أساسي ووضع مبادئ العمل لجذب المزيد من الأعضاء .

على الرغم من أن الإحصائيات تظهر زيادة في التجارة بين إيران وروسيا مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الرقم ضئيل بالنظر إلى العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية الممتازة ومقارنة مع الميزان التجاري الروسي مع الدول الأخرى .

يأمل المسؤولون الإيرانيون أنه من خلال انضمام بلدنا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ، سيتم تعويض هذه الفرص في أسرع وقت ممكن.

يذكر ان وزير الطاقة الإيراني رضا آردكانيان ورئيس اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كان قد صرح لارنا في زيارته الأخيرة لموسكو: إن وجود إيران التجريبي في اتحاد أوراسيا يبدأ أواخر الشهر الجاري؛ وقال : لقد فقدنا فرص كثيرة بسبب عدم وجود منظم وهادف في أسواق المنطقة ويجب ألا تتكرر هذه التجربة.

انتهى