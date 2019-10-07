تقديم أفضل منتجات الشركات القائمة على المعرفة في معرض الليزر الثالث

وسيقام المعرض الدولي الثالث لليزر والضوئيات في إيران في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية.

وأشارت "ميترا رفاهي زاده" في تصريح ادلت به لارنا اليوم الاثنين، الى ترحيب الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة بالمشاركة في المعرض، وقالت: أن 40 شركة سجلت اسمها للمشاركة في المعرض، بعضها شركات قائمة على المعرفة والشركات الناشئة ومراكز البحوث الأكاديمية.

وأضافت "رفاهي زاده": بامكان هذه الشركات عرض قدراتها في قطاعات الليزر والضوئيات والبصريات وتكنولوجيا تصنيع البصريات والقياس وأنظمة الليزر في هندسة التصنيع وأنظمة القياس البصري والتصوير والاتصالات والبيانات البصرية والتصوير الحيوي والطب والهندسة الطبية و أيضا عرض أمن الطاقة للمهنيين وعامة الراغبين.

انتهى