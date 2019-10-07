ظريف ينفى اغتيال تخت روانجي بيولوجيا

و أوضح محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، الحالة الصحية لسفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، انه تم تشخيص اصابة السيد تخت روانجي بالسرطان بعد ذهابه إلى نيويورك، حيث لم يكن على علم بمرضه في إيران.

وقال: لو علمنا بمرضه قبل مغادرته إلى نيويورك، فربما بدأنا العلاج في إيران، لكن في الولايات المتحدة تم تشخيص حالته، كما أكد الطبيب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

وصرح ظريف: لقد أجريت الجراحة للسيد روانجي في نيويورك، و يخضع حاليا للعلاج الكيميائي.

ولم يتمكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة الوفد الإيراني هذا العام، بسبب مرضه حيث يرقد حاليا في المستشفى.

وشغل تخت روانجي سابقا منصب نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا وكان عضوا في فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة 5+1.

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