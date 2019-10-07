استئناف توافد زوار الاربعين الى العراق عبر منفذ خسروي

وأضاف تاتار في تصريح لمراسل وكالة إرنا، انه تدفق الفوج الأول من الزوار الإيرانيين عبر منفذ خسروي الحدودي الى العراق، اليوم الإثنين، بعد وقفة استمرت 4 أيام.

وتابع، ان كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية العراقية الأعضاء في لجنة الأربعين يعملون على قدم وساق وهي على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للزوار.

يذكر، انه تم تعليق عملية توافد زوار الأربعين الى العراق عبر منفذ خسروي الحدودي، بسبب الأوضاع الأخيرة في بغداد منذ الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر، بناء على طلب السلطات العراقية، وبعد عودة الهدوء الى العاصمة بغداد مرة أخرى، يتم غدا استئناف توافد الزوار الى العراق عبر هذا المنفذ الحدودي.

وان المنافذ الحدودية الأربعة، خسروي، ومهران، وجذابة، وشلمجة، مفتوحة هذا العام أمام زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

جدير بالاشارة ان عبور زوار الاربعين كان يجري خلال الاعوام الماضية من المعابر الثلاثة وهي مهران (غرب) وجذابة وشلمجة (جنوب غرب) فيما اضيف اليها معبر خسروي (غرب) في العام الجاري بعد اتفاق توصل اليه الطرفان.

تبلغ المسافة من معبر خسروي في قصر شيرين الى بغداد 190 كم والنجف 380 كم وكربلاء 300 كم والكاظمية 203 كم وسامراء 326 كم .

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