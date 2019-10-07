٠٧‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83506600
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النائب الأول لرئيس الجمهورية:

الأعداء فشلوا في سياسة فرض الضغوط والحظر على إيران

الأعداء فشلوا في سياسة فرض الضغوط والحظر على إيران

بيرجند/ 7 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن الضغوط والعقوبات القاسية التي فرضها قادة الاستكبار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد فشلت في ظل وحدة وتلاحم الشعب و الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات التنفيذية.

واضاف إسحاق جهانغيري اليوم الاثنين في حفل إفتتاح مشروع إيصال المياه إلى مدينة بيرجند من محمدشهر: على الرغم من بدء الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلدنا، الا ان عجلة التنمية في البلاد تسير بسلاسة، وقد تحولت إيران الإسلامية بجهود ومثابرة المسؤولين، الى ورشة عمل كبيرة للتنمية والتقدم وبناء البلاد.

وقال جهانغيري: لقد كان هناك قدر كبير من العمل المنجز في قطاع المياه والكهرباء في البلاد خلال السنوات الأخيرة ، مما حظي عدد كبير من سكان المناطق الحضرية والريفية بمزايا مياه الشرب الآمنة والصحية وانخفاض انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وأشار إلى التطور الحاصل في قطاع الكهرباء بالبلاد، وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت اليوم الى مركز إنتاج الكهرباء في المنطقة و تصديره إلى بعض دول المنطقة .

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية، في إشارة إلى التدابير المتخذة للسيطرة على المياه في المناطق الحدودية للبلاد، وقال : في السنوات الأخيرة ، تم استثمار 8 مليار دولار حوالي  30 الف مليار تومان من قبل الحكومة الحالية للسيطرة على المياه الحدودية للبلاد.

انتهى

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