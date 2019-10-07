الغاء تاشيرة دخول ايران للرعايا العراقيين ولمدة شهرين

وجاء في بيان اصدرته سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد بهذا الشأن : في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي الشقيقين والجاريين وردا على الاجراء الجدير بالذكر بخصوص الغاء التأشيرة لرعايا الجمهورية الاسلامية في شهري محرم وصفر , فأن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد تحيط علما بأن كافة المواطنين العراقيين بأمكانهم اي يزورو الجمهورية الاسلامية الايرانية من تاريخ 25 صفر لغاية 30 ربيع الثاني 1441 الموافق 24 تشرين الاول/اكتوبر لغاية 27 كانون الاول//ديسمبر 2019 بدون اخذ التأشيرة من ممثليات الجمهورية الاسلامية في العراق .

وجاء في ختام البيان : نرجوا ان يساهم هذا الاجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين اكثر فأكثر وان يمهد الطريق لألغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم.

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