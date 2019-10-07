الأعلام المزيف والمسموم لايمكن ان يفرق بين الشعبين الإيراني والعراقي

واضاف ربيعي اليوم الاثنين في لقائه الصحفي : بينما كان يستعد العراق لاستضافة أكبر حدث ثقافي وديني في العالم (زيارة الاربعين)، وتتحرك المنطقة أيضا نحو السلام والاستقرار ، شهدنا خلال الايام الاخيرة أحداثا مريرة، راح ضحيتها العشرات من ابناء الشعب العراقي.

وأشار ربيعي ، الى أن الحكومة العراقية أعلنت عن عدم وقوع أي اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وما حدث من وقوع ضحايا كان نتيجة انتهاز بعض الجماعات لهذه الفرصة وارتكاب جرائم بحق المتظاهرين، داعيا الشعب العراقي إلى ممارسة المزيد من ضبط النفس والبحث عن حلول ديمقراطية وقانونية لتلبية المطالب المشروعة.

انتهى