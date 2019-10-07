200 شركة تشارك في المعرض الدولي الثاني عشر لتقنية النانو

وقال الأمين العام للجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو، سعيد سركار في مؤتمر صحفي بمناسبة تنظيم معرض تكنولوجيا النانو الثاني عشر، إن المعرض شهد زيادة في المساحة بنسبة 50 ٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب الاستقبال الجيد لشركات التصنيع في مجال تكنولوجيا النانو.

واضاف إن 200 شركة ومؤسسة ستشارك في المعرض، بالإضافة إلى ان مندوبين من تركيا وإثيوبيا والعراق وأفغانستان وأفريقيا وأذربيجان وإندونيسيا ودول رابطة الدول المستقلة، سيزورون المعرض .

وأشار سركار الى انه سيتم الإعلان عن فرص تصدير تكنولوجيا النانو إلى العراق وإندونيسيا والهند وتركيا وسوريا والصين وعمان في هذه الدورة من المعرض.

انتهى