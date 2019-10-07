ايران تحصد9 ميداليات ملونة ببطولة الجائزة الكبري في أذربيجان

واقيمت مسابقات الجائزة الكبرى الدولية للمصارعة الحرة للناشئين في يومي 5 و6 تشرين الاول/اكتوبر الحالي في مجمع الاولمبيك بمدينة شماخي بجمهورية أذربيجان بحضور 340 مصارعا حرا للناشئين من روسيا واوكرانيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزيا وايران وجمهورية أذربيجان.

وفاز علي قليزادكان بوزن 55كلغ وامير علي سابوته بوزن 80 كلغ على منافسيهما واحرزا المقام الاول بعد الحصول على ميداليتين ذهبيتين.

كما حصد امير حسين خسرونجاد بوزن 65 كلغ وعباس خلج بوزن 110 كلغ ميداليتين فضيتين.

واحرز 5 مصارعون ايرانيون بمن فيهم سعيد بروانه ويوسف جابري وبهنام عبادالهي وعمران سالكي واميد عباسي ميداليات برونزية.

واحتل الفريق الاذربيجاني المركز الاول والفريق الايراني المركز الثاني والفريق الروسي المركز الثالث في بطولة الجائزة الكبري الدولية للمصارعة الحرة للناشئين.

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