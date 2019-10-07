مشاركة 18 دولة في المعرض الدولي لفرص الاستثمار في قطاع التعدين

واقيم المعرض على هامش الملتقى الدولي الثامن لفرص الاستثمار في المناجم وصناعة التعدين في إيران باستضافة أكثر من 130 شركة محلية وأجنبية.

ويقام المعرض السنوي الثامن لفرص الاستثمار في المناجم وصناعة التعدين في إيران (MINEX 2019) والملتقى الدولي الثامن لهندسة المعادن والمواد (iMat۲۰۱۹) ، الذي يعد أحد أكبر معارض صناعة التعدين في البلاد والشرق الأوسط، ويوفر الارضية لمشاركة 18 دولة بشكل مباشر أو ممثليهم من إيطاليا وألمانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والصين وكوريا واليابان وهولندا والسويد وبلجيكا وإسبانيا والتشيك وبولندا ورومانيا وكندا وباكستان والهند .

يتم تنظيم المعرض في ثلاثة أقسام رئيسية: الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الصناعات ومعدات التعدين والآلات و صناعات التعدين و مختلف شركات المستثمرين و المؤسسات المالية و الائتمان ومهندسي الاستشارات.

وبالتزامن مع اقامة هذا المعرض، تقام 30 ورشة عمل علمية ومتخصصة من قبل مجموعات التدريب ذوي الخبرة بمشاركة الخبراء وأساتذة الجامعات وبمشاركة وتعاون الكليات والمنظمات والهيئات المعدنية في البلاد في مختلف المجالات.

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