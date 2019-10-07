النائب الاول لرئيس الجمهورية : الحدود خط احمر لن نجامل احدا بشأنه

واضاف جهانغيري في كلمة له امام حشد من اهالي مدينة سربيشة الحدودية (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)، "ان ايران تفخر باهالي محافظاتها الحدودية الغيارى الذين يقفون جنبا الى جنب القوات المسلحة للذّود عن البلاد".
وشدد النائب الاول لرئيس الجمهورية على ان الحدود الايرانية آمنة تماما؛ وقال : ان امريكا بكل ما تمتلك من قوة لكنها فلشت عندما ارادت اختبار مدى استشراف وتربص القوات المسلحة ازاء اي اعتداء على ثغور الوطن.
وتابع : ان القوات المسلحة الايرانية جسّدوا اقتدار الجمهورية الاسلامية عند اسقاط الطائرة المسيرة الامريكية باستخدام الاجهزة المصنعة محليا.
واشار الى ان ايران دولة آمنة رغم الظروف الاقليمية المتازمة؛ مردفا : نحن بفضل الباري تعالى ننعم بالامن، بما يلزم على المسؤولين ان يوظّفوا الفرص المتاحة لهم ويكرّسوا طاقاتهم في سبيل خدمة الشعب.
يتبع ...** ح ع
بيرجند / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري : ان حدود الجمهورية الاسلامية خط احمر ومصدر عزة البلاد؛ مضيفا ان ايران لديها خطوط حمر لن تجامل احدا بشانها اطلاقا.
واضاف جهانغيري في كلمة له امام حشد من اهالي مدينة سربيشة الحدودية (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)، "ان ايران تفخر باهالي محافظاتها الحدودية الغيارى الذين يقفون جنبا الى جنب القوات المسلحة للذّود عن البلاد".
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