النائب الاول لرئيس الجمهورية : الحدود خط احمر لن نجامل احدا بشأنه

واضاف جهانغيري في كلمة له امام حشد من اهالي مدينة سربيشة الحدودية (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)، "ان ايران تفخر باهالي محافظاتها الحدودية الغيارى الذين يقفون جنبا الى جنب القوات المسلحة للذّود عن البلاد".

وشدد النائب الاول لرئيس الجمهورية على ان الحدود الايرانية آمنة تماما؛ وقال : ان امريكا بكل ما تمتلك من قوة لكنها فلشت عندما ارادت اختبار مدى استشراف وتربص القوات المسلحة ازاء اي اعتداء على ثغور الوطن.

وتابع : ان القوات المسلحة الايرانية جسّدوا اقتدار الجمهورية الاسلامية عند اسقاط الطائرة المسيرة الامريكية باستخدام الاجهزة المصنعة محليا.

واشار الى ان ايران دولة آمنة رغم الظروف الاقليمية المتازمة؛ مردفا : نحن بفضل الباري تعالى ننعم بالامن، بما يلزم على المسؤولين ان يوظّفوا الفرص المتاحة لهم ويكرّسوا طاقاتهم في سبيل خدمة الشعب.

يتبع ...** ح ع