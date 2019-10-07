السفير الارميني يعلن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات العلمية مع ايران

ونوه السفير الارميني في طهران خلال لقائه اليوم رئيس جامعة "اميركبير" الصناعية "احمد معتمدي"، الى الطاقات والقدرات العلمية المتوفرة لدى الجامعات الايرانية؛ قائلا : ان جامعات ارمينيا وايران بامكانهما التعاون مع بعضها البعض في شتي المجالات العلمية والصناعية.

واضاف تومانيان : ان جامعة اميركبير الصناعية تمتلك طاقات وقدرات علمية وتعليمية جيده حيث بامكان الجامعات الارمينية الاستفادة منها.

من جانبه، قال رئیس جامعة اميركبير الصناعية : ان تعزيز العلاقات العلمية والتعليمية الدولية خاصة مع الجيران، يشكل من البرامج الستراتيجية لهذه الجامعة.

واضاف معتمدي : ان جامعة اميركبير الصناعية والجامعات الارمينية يمكن ان تتعاون مع بعضها الاخر في العديد من المجالات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات.

وتابع : جامعة اميركبير لديها علاقات وطيده مع الدول الجارة بما فيها العراق وتركيا وافغانستان؛ مضيفا كا وقعنا مذكرات تفاهم عديدة مع الجامعات الاوروبية في ظل العلاقات التي تجمعنا بها.

انتهى**2018/ ح ع **