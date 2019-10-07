تشغيل القسم الثاني من مفاعل اراك في غضون 3 اسابيع

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اوضح صالحي ان مفاعل اراك يتكوّن من قسمي الاول والثاني؛ مضيفا ان معظم العمليات تتمّ في القسم الثاني من هذا المفاعل.

وتابع : لقد استطاع زملاؤنا خلال السنوات الاربع الماضية ان يمضوا قدما بالقسم الثاني من مفاعل اراك ليتسنى لنا ان نقوم بتشغيله خلال اسبوعين او 3 اسابيع قادمة.

واضاف : ان الاهم من ذلك، هو ان جهاز استبدال ونقل الوقود ايضا بات جاهزا، ليتم تشغيله هو الاخر خلال الاسبوعين او الاسابيع الثلاثة القادمة.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق صالحي الى محطة بوشهر النووية (جنوب) قائلا : ان عملية تجهيز محطة بوشهر رقم 2 و3 كانت قد بدات منذ عامين؛ على ان يتم وفقا للبرامج المحددة تدشين المحطة رقم 2 في عام 2025م، والمحطة رقم 3 في 2027 م.

انتهى ** ح ع