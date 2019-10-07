الولايات المتحدة دولة محتلة لا تربطها اي صلة بسوريا

طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان "الولايات المتخدة الامريكية دولة محتلة لاتربطها اي صلة بسوريا، ولا تملك اي تصريح حول تواجدها (في هذا البلد)، كما لايمكن التعويل عليها امنيا".

واضاف وزير الخارجية في تغريدة له اليوم : ان ارساء السلام ومكافحة الاستقرار في سوريا، يتحقق فقط عبر احترام وحدة الاراضي وسيادة الشعب في هذا البلد.

وتابع ظريف : ان "اتفاق ادانا"، يعد اطارا لتركيا وسوريا؛ ايران مستعدة للتعاون ايضا.

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