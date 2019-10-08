السفیر الايراني في لندن: بريطانيا تعرقل عملية دفع مستحقات عليها لايران

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: رغم تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين المؤكدة على ضرورة تسوية الديون المترتبة عللى بلادهم جراء عدم الالتزام بصفقة دبابات تشيفتن (الموقعة بين البلدين في عام 1971 ) الا إن فريق المحاماة البريطاني يستخدم مختلف الاساليب لاطالة أمد الدعوى بهدف تاخير عملية دفع المستحقات المترتبة على هذا البلد.

وأضاف: إن المحكمة أعلنت اليوم (امس الاثنين) أن الجلسة المقبلة ستعقد بعد 6 اشهر.

يذكر أن هذه المستحقات تعود الى الصفقة الموقعة بين وزارة الدفاع الايرانية في عهد النظام السابق ونظيرتها البريطانية عام 1971 والتي تضمنت تسليم 1500 دبابة تشيفتن وعربة مدرعة لايران لكنها الغيت بعد انتصار الثورة الاسلامية رغم ان ايران كانت قد دفعت ثمن الصفقة بالكامل.

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