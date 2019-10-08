وزير الداخلية الايراني يلتقي وزير شؤون المهاجرين الافغاني في جنيف

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 70 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (اكسكام) في جنيف، قال رحماني فضلي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادت دورها جيدا خلال الـ 40 عاما الماضية باستضافة واسكان اللاجئين الافغان وتقديم اكبر الخدمات لهم.

واشار الى ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تتعاون بصورة مناسبة مع ايران في هذا المجال واضاف، انه تم لغاية الان توفير 6 بالمائة فقط من نفقات استضافة اللاجئين الافغان في ايران من قبل المنظمات الدولية، داعيا "اكسكام" لتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء اللاجئين.

واكد بانه من دون توفير الامن والاستقرار والسلام والتنمية في افغانستان لن تتوفر امكانية حل مشاكل اللاجئين الافغان، داعيا الحكومة الافغانية للمزيد من السيطرة على الحدود للحيلولة دون دخول الافغان الى ايران بصورة غير قانونية.

انتهى ** 2342