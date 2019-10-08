٠٨‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83507721
٠ Persons

سمات

وزير الداخلية الايراني يلتقي وزير شؤون المهاجرين الافغاني في جنيف

وزير الداخلية الايراني يلتقي وزير شؤون المهاجرين الافغاني في جنيف

طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- التقى وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي في جنيف الاثنين وزير شؤون المهاجرين الافغاني حسين عالمي بلخي.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 70 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (اكسكام) في جنيف، قال رحماني فضلي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادت دورها جيدا خلال الـ 40 عاما الماضية باستضافة واسكان اللاجئين الافغان وتقديم اكبر الخدمات لهم.

واشار الى ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تتعاون بصورة مناسبة مع ايران في هذا المجال واضاف، انه تم لغاية الان توفير 6 بالمائة فقط من نفقات استضافة اللاجئين الافغان في ايران من قبل المنظمات الدولية، داعيا "اكسكام" لتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء اللاجئين.

واكد بانه من دون توفير الامن والاستقرار والسلام والتنمية في افغانستان لن تتوفر امكانية حل مشاكل اللاجئين الافغان، داعيا الحكومة الافغانية للمزيد من السيطرة على الحدود للحيلولة دون دخول الافغان الى ايران بصورة غير قانونية.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
5 + 6 =