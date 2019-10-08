ظريف: رسالتنا للجيران هي التعايش والتضامن لمواجهة التحديات واستثمار الطاقات

وفي كلمته التي القاها مساء الاثنين خلال مراسم "يوم طهران" التي اقيمت في قصر "كلستان" التاريخي، اكد ظريف بان الاعتزاز بالهوية لا يعني التفاخر والتباهي وقال، ان امتلاك الهوية يعني التعاطي والتضامن من اجل بناء عالم افضل.

واضاف، انني بصفتي مواطنا ايرانيا اعتز بدور بلدي في صنع الحضارة البشرية والسلام ليس للتفاخر والتباهي بل للتعاطي والحوار والتضامن ومن اجل ان نصنع مع الاخرين عالما افضل.

وقال وزير الخارجية، انه ومن اجل ان نتحاور مع الاخرين فلا بد من تكون لنا شخصيتنا وهويتنا وان امتلاك الهوية لا يعني الانعزال ولا التفاخر او نزعة الشعور بالتفوق على الاخرين.

وتابع قائلا، اننا بصفتنا مواطنين في المنطقة نوجه الرسالة من طهران لجميع الجيران بان العيش معا ليس بحاجة الى فقدان الهوية ولا فرق بان نكون مواطنين في طهران او شيراز او تبريز او اصفهان او الرياض او ابوظبي او عمان او العراق او البحرين او الكويت ، فالجميع نشكل يدا واحدة نحو التضامن والتكاتف في مسار ادارة التحديات والاستفادة المشتركة من الطاقات.

انتهى ** 2342