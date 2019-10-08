٠٨‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83507724
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وزير الاقتصاد الايراني:

صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت 61 مليار دولار خلال 18 شهرا

صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت 61 مليار دولار خلال 18 شهرا

طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دجبسند بان صادرات البلاد من السلع غير النفطية بلغت نحو 61 مليار دولار خلال الاشهر الـ 18 الاخيرة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش اجتماع الحكومة مع القطاع الخاص، ان صادرات البلاد خلال الاشهر الـ 18 الاخيرة بلغت ما بين 60 الى 61 مليار دولار ، ووفقا لاحدث الاحصائيات فقد عاد 27 مليار دولار منها الى البلاد اي ما يعادل نحو 45 بالمائة.

واضاف، ان الكثير من المصدرين يسعون لاعادة عوائد العملة الصعبة الى البلاد وعلينا العمل من اجل عودة المزيد منها لتدخل عجلة الاقتصاد في البلاد.

وقال، من المؤكد انه لو عاد حتى نصف من عوائد المتبقية اي الـ 55 بالمائة الى عجلة البلاد الاقتصادية، سنشهد حل قسم ملحوظ من المشاكل القائمة.

انتهى ** 2342  

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