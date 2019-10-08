صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت 61 مليار دولار خلال 18 شهرا

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش اجتماع الحكومة مع القطاع الخاص، ان صادرات البلاد خلال الاشهر الـ 18 الاخيرة بلغت ما بين 60 الى 61 مليار دولار ، ووفقا لاحدث الاحصائيات فقد عاد 27 مليار دولار منها الى البلاد اي ما يعادل نحو 45 بالمائة.

واضاف، ان الكثير من المصدرين يسعون لاعادة عوائد العملة الصعبة الى البلاد وعلينا العمل من اجل عودة المزيد منها لتدخل عجلة الاقتصاد في البلاد.

وقال، من المؤكد انه لو عاد حتى نصف من عوائد المتبقية اي الـ 55 بالمائة الى عجلة البلاد الاقتصادية، سنشهد حل قسم ملحوظ من المشاكل القائمة.

انتهى ** 2342