جهانغيري: اميركا تصورت خطأ بان اقتصاد ايران سينهار بالحظر

وخلال كلمته التي القاها مساء الاثنین في الملتقى الوطني ليوم القرى والعشائر الذي عقد في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، قال جهانغيري ان اقتصاد البلاد هو الان افضل مما سبق وان اوضاع البلاد ماضية في مسار ايجابي خلافا لما خطط له العدو.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي محور الاستقرار في المنطقة، واضاف، ان الاميركيين جاءوا بمخطط الا انهم انخدعوا بمعلومات خاطئة وتصوروا خطأ بان اقتصاد البلاد سينهار بالحظر وسينزل الناس الى الشوارع من خلال تشديد الحظر وسيتم القضاء على الجمهورية الاسلامية.

وقال، رغم ان الاقتصاد الايراني تلقى صدمة من جراء الحظر ادى الى شيء من الاضطراب، الا ان نسبة التضخم اخذت منحى تنازليا وازداد النمو الاقتصادي واصبت أسعار صرف العملة الصعبة مستقرة.

ولفت الى انه تم خلال ربيع العام الجاري توفير 320 الف فرصة عمل وخلال الصيف 863 ألف فرصة عمل، معتبرا ذلك مؤشرا الى قوة وثبات اقتصاد البلاد.

انتهى ** 2342