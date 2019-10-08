التعرف على جينات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند الاطفال

قال رئيس مجموعة التحقيق في جامعة تبريز الدكتور "احمد علي بور" اليوم الثلاثاء للصحفيين : تم التعرف على هذه الجينة بعد دراسة جينية استمرات لسنوات على 210 من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 8 الى 15 سنة.

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو قصور الانتباه وفرط الحركة : هو اضطراب نفسي من نوع تأخر النمو العصبي يبدأ في مرحلة الطفولة عند الإنسان، وهي تسبب نموذجا من تصرفات تجعل الطفل غير قادر على اتباع الأوامر أو على السيطرة على تصرفاته، أو أنه يجد صعوبة بالغة في الانتباه للقوانين وبذلك هو في حالة إلهاء دائم بالأشياء الصغيرة.

المصابون بهذه الحالة يواجهون صعوبة في الاندماج في صفوف المدارس والتعلم من مدرسيهم، ولا يتقيدون بقوانين الصف، مما يؤدي إلى تدهور الأداء المدرسي لدى هؤلاء الأطفال بسبب عدم قدرتهم على التركيز وليس لأنهم غير أذكياء، لذلك يعتقد أغلبية الناس أنهم مشاغبون بطبيعتهم.

واضاف الدكتورعلي بور ان انتشار هذا المرض عالميا بين 2 - 8% ولكن في ايران 6-10% وعند الذكور هو اكثر من الاناث .

وقال ايضا ان الدواء الذي يؤثر على هذه الجينات سيتم اختباره على الحيوانات و بعد تأييده نهائيا سيتم اختباره على الانسان ومن ثم عرضه في الاسواق .

وبين ان البحوث المتعلقة بنتائج هذا البحث تم نشرها في مجلة " جينوميكس" الامريكية .

و تندرج أعراض "متلازمة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه" تحت أحد الملامح السائدة بشكل طبيعي في عموم البشر. يعد فرط الحركة ونقص الانتباه من ضمن اضطرابات النمو التي يتأخر فيها نمو بعض سمات الشخصية مثل التحكم في الدوافع. ويتراوح هذا التأخر في النمو بين 3 و5 سنوات. ويعتقد أن حالات التباطؤ هذه قد تؤدي إلى إعاقة النمو. وعلى الرغم من ذلك، فإن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا ينطوي على الإصابة بمرض عصبي.

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