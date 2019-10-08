افتتاح اکبر مصنع للحاویات في محافظة البرز

قال وزير الطرق على هامش افتتاح مصنع ساوجبلاغ للحاويات : ان هذا المصنع باستطاعته انتاج 100 حاوية بحرية يوميا مما ستساهم في زيادة قدرة الشحن البحري لايران.

وبین سلامی انه منذ الايام الاولى للحظر المفروض على ايران قامت معظم الدول بسحب حاوياتها البالغ عددها 85 الف من ايران، ولكن بجهودنا المحلية استطعنا تخطي هذه المرحلة والوصول الى الاكتفاء الذاتي في انتاج الحاويات البحرية .

واضاف ان هذه الحاويات مطابقة للمواصفات العالمية ويمكن الاستفادة منها في الشحن البري والسككي فضلا عن الشحن البحري .

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