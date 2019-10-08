لاعبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية لمسابقات موي تاي العالمية في تركيا

وقال رئيس اتحاد موي تاي بمحافظة خراسان الرضوية اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا انه تمكنت "سيما نيك نام" بصفتها احدى اعضاء المنتخب الايراني المشارك و المكون من 40 رياضيا في مسابقات موي تاي العالمية بتركيا تمكنت من احراز الميدالية الذهبية واصبحت اول امراة صاحبة الميدالية في فرع موي تاي في التاريخ الايراني.

واضاف رضا اميري انه جرت مسابقات موي تاي العالمية للشباب خلال فترة 28 ايلول / سبتمبر حتي 6 تشرين الاول /اكتوبر في فئات 10 حتي 17 عاما في مدينة أنتاليا التركية.

واكد ان المنتخب الايراني المشارك في المسابقات في فئة عمرية 13 حتى 17 عاما وتمكنت نيك نام في فئة عمرية 13 حتي 15 عاما من حصد الميدالية الذهبية للمسابقات.

واضاف ان موي تاي الرياضة القتالية الاولمبية تنشط تحت رعاية اتحاد الرياضات القتالية .

انتهي** 1453**