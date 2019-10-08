٠٨‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:٣٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83508486
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لاعبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية لمسابقات موي تاي العالمية في تركيا

لاعبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية لمسابقات موي تاي العالمية في تركيا

مشهد/ 8 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- فازت الطالبة في معهد التربية البدنية بمدينة مشهد "سيما نيك نام" الميدالية الذهبية لمسابقات موي تاي العالمية في تركيا وحازت لقب اول امراة صاحبة ميدالية لهذه الرياضة في التاريخ الايراني.

وقال رئيس اتحاد موي تاي بمحافظة خراسان الرضوية اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا انه تمكنت "سيما نيك نام" بصفتها احدى اعضاء المنتخب الايراني المشارك و المكون من 40 رياضيا في مسابقات موي تاي العالمية بتركيا تمكنت من احراز الميدالية الذهبية واصبحت اول امراة صاحبة الميدالية في فرع موي تاي في التاريخ الايراني.

واضاف رضا اميري انه جرت مسابقات موي تاي العالمية للشباب خلال فترة 28 ايلول / سبتمبر حتي 6 تشرين الاول /اكتوبر في فئات 10 حتي 17 عاما في مدينة أنتاليا التركية.

واكد ان المنتخب الايراني المشارك في المسابقات في فئة عمرية 13 حتى 17 عاما  وتمكنت نيك نام في فئة عمرية 13 حتي 15 عاما من حصد الميدالية الذهبية للمسابقات.

واضاف ان موي تاي الرياضة القتالية الاولمبية تنشط تحت رعاية اتحاد الرياضات القتالية .

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