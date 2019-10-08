منتخب ايران تواجه كمبوديا الخميس في طهران

هذا وبدأ المنتخب الإيراني الذي يتصدر المنتخبات الآسيوية على سلم التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية، طريقه للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بفوزه خارج أرضه 2-0 على هونغ كونغ من خلال منافسات الجولة الثانية، فيما لم تخض الجولة الاولى.

وتشهد مباراة ايران امام كمبوديا حدثا استثنائيا والمتمثل بحضور السيدات لاستاد آزادي في طهران لاول مرة بعد ما كان محظورا لاعتبارات خاصة.

وتحتل البحرين المركز الأول في المجموعة الثالثة بمجموع مباراتين، حيث جمعت أربع نقاط، وذلك عقب تعادلها في الجولة الافتتاحية 1-1 أمام العراق، ثم الفوز 1-0 على كمبوديا في الجولة الثانية.

وكانت النتيجة ضربة لمنتخب هونغ كونغ، الذي تشارك نقاط مباراته أمام كمبوديا بعد تعادله بنتيجة 1-1 في بنوم بينه لحساب الجولة الأولى، في حين سقط المنتخب الكمبودي القادم من جنوب شرق آسيا على أرضه أمام البحرين 0-1 في الجولة الثانية.

المباريات القادمة:

10 تشرين الأول/أكتوبر: إيران أمام كمبوديا، والعراق أمام هونغ كونغ

15 تشرين الأول/أكتوبر: كمبوديا أمام العراق، والبحرين أمام إيران

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