800 زائر اجنبي يدخلون الاراضي الايرانية عبر منفذ بيله سوار الحدودي

وقال رحمتي اليوم الثلاثاء ان هولاء الزوار هم رعايا روسيا وجورجيا وجمهورية أذربيجان ومنطقة القوقاز حيث دخلوا الاراضي الايرانية بواسطة 18 باصا للمشاركة في المسيرة المليونية لاربعينية استشهاد الامام الحسين(ع).

وتوقع بان يدخل 12 الف زائر اجنبي الاراضي الايرانية عن طريق منفذ بيله سوار الحدودي للمشاركة في الاربعينية للامام حسين(ع).

وقال مسؤول لجنة الاربعينية الحسيني بمحافظة اردبيل انه شارك 3 الاف و500 من الرعايا الاذربيجانيين مسيرة الاربعينية الحسيني بواسطة 75 باصا في العام الماضي ومن المقرر ان يتم في العام الحالي نقل رعايا جمهورية أذربيجان الى العراق على متن 120 باصا عن طريق منفذ جذابة الحدودي.

ويقع منفذ بيله سوار على بعد ۱۶۵ كيلومتر شمال اردبيل (شمال غرب ايران) على حدود جمهورية اذربيجان.