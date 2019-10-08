ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز

وبين بخشنده ان حاجة البلاد من الارز تبلغ ثلاثة ملايين طن سنويا واضاف : نظرا للظروف المناخية والامطار الجيدة سيصل الانتاج الارز لهذا العام بين 2.9 الى 3 ملايين طن وهذا يعني ان البلاد ستكتفي ذاتيا في انتاج هذه المادة الاستراتيجية.

وقال ايضا ،بلغ حجم استيراد الارز خلال الاشهر الستة الاخيرة 960 الف طن بمبلغ 1.1 مليار دولار مؤكدا ان الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز يعني ان البلاد ستوفر اكثر من 1.1 مليار دولار سنويا.

واضاف ان مساحة مزارع الارز في ايران بلغت هذا العام 830 الف هكتار حيث كان متوسط السنوات الثلاث الماضية 600 الف هكتار.

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