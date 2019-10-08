وزير الإتصالات يؤكد ضرورة إنشاء حديقة تكنولوجية خاصة للشركات الإيرانية في أرمينيا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الثلاثاء، آذري جهرمي مع وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أرمينيا "هاكوب أرشاكيان" بالعاصمة يريفان.

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني الى أرمينيا، أعلن آذري جهرمي عن أمر رئيس الجمهورية بمضاعفة حجم التعاون بين البلدين وقال: ان إيران وأرمينيا تستطيعان تعزيز التعاون في مجال نقل بيانات المعلومات، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك توفير العمالة الماهرة ما وراء الحدود (outstaffing).

ونوه الى الإتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الزيارة الأخيرة لهاكوب أرشاكيان الى طهران، داعيا الى الإسراع في إنشاء حديقة تكنولوجية خاصة للشركات الإيرانية الناشئة في أرمينيا، وكذلك التوقيع على مذكرات التفاهم الأخرى التي توصل اليها الجانبين، في أقرب وقت ممكن، لكي يتم توفير الاعفاءات والإمكانيات الخاصة للشركات الإيرانية في أرمينيا؛ مما يؤدي بالتالي الى زدهار التجارة بين البلدين.

من جانبه، أعرب أرشاكيان عن امتنانه لآذري جهرمي لزيارته إلى يريفان؛ قائلا: "خلال زيارتي أمس الاثنين لمعرض ۲۰۱۹Digitech- ، قمت بزيارة الجناح الإيراني وتعرفت على الشركات الناشئة الإيرانية الحاضرة في المعرض.

وأكد ان إيران تعتبر زميلا وشريكا هاما لأرمينيا في مجال الإتصالات؛ مضيفا ان منطقة "مغرى" الحرة الواقعة بالقرب من الحدود الإيرانية (منطقة أرس الحرة)، تستطيع أن تكون مكانا مناسبا للتعاون مع إيران وإنشاء حديقة تكنولوجية خاصة للشركات الإيرانية.

كما التقى وزير الاتصالات مع رئيس وزراء أرمينيا أمس عند وصوله إلى يريفان، إلى جانب وزراء آخرين حضروا القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات.

إنتهى**أ م د

